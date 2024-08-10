نتنياهو يخرب المفاوضات.. تركيا تعلق على مجزرة صلاة الفجر

وكالات

قالت وزارة الخارجية التركية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة جديدة ضد الإنسانية باستهداف مدنيين عزل لجؤوا إلى مبنى مدرسة في حي الدرج بمدينة غزة أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 شخص.

وتابعت الخارجية التركية في بيان لها السبت: " أظهر هذا الهجوم مرة أخرى أن حكومة نتنياهو تريد تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية: "الجهات الدولية الفاعلة التي لا تتخذ خطوات لوقف إسرائيل متواطئة في هذه الجرائم".

وفي وقت سابق، أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، قصف إسرائيل مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة، وهو ما أدى لاستشهاد أكثر من 100 مواطن فلسطيني وإصابة العشرات.

واستنكرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في حق المدنيين بقطاع غزة، فى استخفاف غير مسبوق بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة بموقف دولي موحد ونافذ يوفر الحماية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويضع حداً لمسلسل استهداف المدنيين العزل.