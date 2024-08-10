ميليشيا الدعم السريع تقصف مستشفى بأم درمان في السودان

وكالات

قالت وكالة الأنباء السودانية، إن ميليشيا الدعم السريع قصفت أمس الجمعة، مستشفى الدايات في أم درمان والمناطق المجاورة له.

وأوضحت الوكالة، أن عددا كبيرا من القذائف سقطت في المنطقة وألحقت دمارا واسعا بالمباني.

وأشارت، إلى أن لجنة الطوارئ الصحية لولاية الخرطوم دانت القصف واعتبرته دليلا آخر على استهداف قوات الدعم المرافق الصحية، وتعطيل جهود تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.

وقال محمد إبراهيم رئيس اللجنة الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بولاية الخرطوم، إن قوات الدعم قامت في وقت سابق بنهب واسع لأجهزة ومعدات مستشفى الدايات الذي يعد أكبر مستشفى تخصصيا بالبلاد.

وأكد أن اللجنة اجتهدت لإعادة افتتاح المستشفى قبل استهدافه أمس، مؤكدا أن الاستهداف لن يثني الكوادر الصحة عن مواصلة عملهم، وطالب المنظمات الدولية القيام بدورها المنصوص عليه في القانون الدولي الإنساني بحماية المنشآت المدنية في أثناء الحروب.