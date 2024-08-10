العراق يدين مجزرة مدرسة النازحين بغزة ويطالب بموقف دولي وإسلامي حازم

وكالات



أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إدانته للمجزرة التي نفذها الاحتلال واستهدفت المصلين الفلسطينيين في مدرسة التابعين بغزة.

ومن جهتها، استنكرت وزارة الخارجية العراقية "الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف مدرسة التابعين في حي الدرج شرقي غزة".

وقالت وزارة الخارجية العراقية إنها تجدد تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وأكدت ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والإسلامي موقفا حازما.

واستشهد أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.

مدير الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة قال للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في مدرسة النازحين بحي الدرج.

من جانبه أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة للجزيرة أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.

وكعادته، تذرع الجيش الإسرائيلي بأن المدرسة هي مقر تستخدمه حماس للقيادة والسيطرة.





