حكومة غزة: الاحتلال نفذ مجزرة صلاة الفجر بـ3 صواريخ أمريكية

وكالات

قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال قصف مدرسة "التابعين" بـ 3 صواريخ أمريكية تزن 6 آلاف رطل من المفتجرات، ونتج عنها انفجارات حرارية كبيرة تعمل على احتراق الأجساد وإذابتها.

وتابع الثوابتة: "يتعمد الاحتلال تكثيف استهدافاته الإجرامية، مع كل حديث عن جولة مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى".

وأضاف الثوابتة: "باستهداف اليوم يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الاحتلال في مدينة غزة، خلال أسبوع واحد فقط إلى 6 مدارس ما يوقع أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى".

وأوضح الثوابتة: "حرب الإبادة تتم بأسلحة أمريكية محرمة دوليًا، وعليه فإنّ واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم إلى جانب الاحتلال".