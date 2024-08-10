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BBC

حكومة غزة: الاحتلال نفذ مجزرة صلاة الفجر بـ3 صواريخ أمريكية

02:16 م السبت 10 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال مدير عام مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال قصف مدرسة "التابعين" بـ 3 صواريخ أمريكية تزن 6 آلاف رطل من المفتجرات، ونتج عنها انفجارات حرارية كبيرة تعمل على احتراق الأجساد وإذابتها.

وتابع الثوابتة: "يتعمد الاحتلال تكثيف استهدافاته الإجرامية، مع كل حديث عن جولة مفاوضات جديدة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار وتبادل أسرى".

وأضاف الثوابتة: "باستهداف اليوم يرتفع عدد المدارس التي تؤوي نازحين وقصفها الاحتلال في مدينة غزة، خلال أسبوع واحد فقط إلى 6 مدارس ما يوقع أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى".

وأوضح الثوابتة: "حرب الإبادة تتم بأسلحة أمريكية محرمة دوليًا، وعليه فإنّ واشنطن تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم إلى جانب الاحتلال".

جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة صلاة الفجر صواريخ أمريكية
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