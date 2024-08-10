إيران تدين مجزرة مدرسة التابعين بغزة

طهران- (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم السبت بشدة "الاعتداء الوحشي الذي شنه الكيان الصهيوني صباح اليوم على اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في مدرسة التابعين بحي الدرج بغزة، أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين الفلسطينيين".

وأضاف كنعاني : "إن السبيل الوحيد للتعامل مع هذا النظام السفاح هو التحرك الحازم والحاسم من جانب دول العالم الإسلامي والمحبة للحرية في الدعم العملي للأمة الفلسطينية ونضالاتها المشروعة ومقاومتها ضد الاحتلال وعدوانه"، بحسب وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وأكد كنعاني أن الجريمة التي وقعت في مدرسة التابعين هي مثال واضح وصريح لتهديد السلم والأمن الدوليين، مطالباً باتخاذ إجراءات فورية وفعالة من قبل مجلس الأمن الدولي استناداً إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لاحتواء ووقف الجرائم اللا محدودة لهذا النظام القاتل للأطفال".

وشدد:"الدول والمنظمات الدولية، وخاصة أعضاء مجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام لها، يقفون مرة أخرى، أمام اختبار أخلاقي وإنساني، وكذلك مسؤولية دولية، حيث يجب محاسبة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والفصل العنصري، أي سلطات النظام الإسرائيلي الدموي، على ارتكاب الجرائم والفظائع واسعة النطاق".





