السعودية تدين بأشد العبارات مجزرة صلاة الفجر في غزة

وكالات

أدانت المملكة العربية السعودية المجزرة التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين عزل أثناء أدائهم صلاة الفجر داخل مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة.

وأعربت السعودية في بيان صدر عن وزارة الخارجية، أن المملكة تدين بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وتؤكد المملكة ضرورة وقف المجازر الجماعية في قطاع غزة، الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتستنكر تقاعس المجتمع الدولي تجاه محاسبة إسرائيل جراء هذه الانتهاكات.