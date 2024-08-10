استنفار القوات الأمريكية في عموم القواعد العسكرية بسوريا

دمشق/ لندن- (د ب أ)

استنفرت القوات الأمريكية بشكل كبير في عموم القواعد العسكرية بسوريا بعد نجاح مجموعات مدعومة من إيران في الهجوم على قاعدة خراب الجير بريف الحسكة وإحداث أضرار واشتعال النيران في القاعدة ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال المرصد ، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم، إن قوات التحالف الدولي عززت لوجستيا وعسكريا القواعد العسكرية في سوريا بالتوازي مع انتظار الرد الإيراني للهجوم على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة طهران.

ولفت المرصد إلى أن طائرة مسيّرة هجومية استهدفت بشكل مباشر ليل الجمعة/ السبت قاعدة خراب الجير التابعة لقوات التحالف الدولي في منطقة رميلان في ريف الحسكة بشمال شرق سوريا ، وسبق الاستهداف تحليق طيران مروحي أمريكي في الأجواء.

وأشار المرصد إلى أن القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية تعرضت منذ 19 أكتوبر الماضي لـ 135 هجوما من قبل المجموعات المدعومة من إيران، تركزت غالبيتها على معمل كونيكو وقاعدة حقل العمر النفطي بريف دير الزور، وقاعدة الشدادي بريف الحسكة.

وتنتشر في سوريا تسع قواعد أمريكية الأولى في منطقة التنف بريف حمص الشرقي واثنتان في ريف دير الزور و ست في محافظة الحسكة.





