حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش تعلن حصار المحكمة العليا

دكا- (د ب أ)

أعلن قادة حركة الطلاب المناهضة للتمييز في بنجلاديش عن حصار المحكمة العليا، بسبب مخاوف من حدوث انقلاب قضائي.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى المحكمة العليا، منذ الساعة 11 صباح اليوم السبت، حسب صحيفة "دكا تريبيون" التي تصدر في بنجلاديش.

وخلال ذلك، شوهدوا وهم يهتفون بمختلف الشعارات، التي تطالب باستقالة رئيس القضاة.

وفي تلك الأثناء، أعلن رئيس المحكمة العليا، عبيد الحسن تأجيل جلسة المحكمة بكامل هيئتها.

وأكد محمد شفيق الإسلام، مسؤول العلاقات العامة بالمحكمة العليا، هذا الأمر صباح اليوم السبت.

ونشر مستشار وزارة الشباب والرياضة، آصف محمود منشورا على فيسبوك اليوم السبت، يتضمن إنذارا نهائيا لرئيس المحكمة العليا للاستقالة الفورية.

يأتي ذلك بعد أداء محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة المؤقتة في بنجلاديش بعد استقالة الشيخة حسينة واجد رئيسة الوزراء السابقة وفرارها من البلاد في أعقاب احتجاجات واسعة النطاق ضد نظامها.

وكان الرئيس شهاب الدين عين محمد يونس/84 عاما/ رئيسا للحكومة المؤقتة بعد حل البرلمان يوم الثلاثاء الماضي.





