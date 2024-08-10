فصائل فلسطينية تدين مجزرة الفجر وتدعو لوقف الإبادة بالقطاع

وكالات

دعت كل من الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة فتح العالم للتدخل لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح في غزة منذر الحايك إن الاحتلال ارتكب جريمة كبيرة وقاسية بحق المدنيين النازحين في مدرسة التابعين بغزة.

وأضاف أن "دماء الأطفال تستصرخ الضمير العالمي للتدخل لوقف المحرقة والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".

من جهتها، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إنه "ما كان لحكومة اليمين الفاشي في دولة الاحتلال الصهيوني أن ترتكب المجزرة في مدرسة التابعين وتواصل جرائم الإبادة الجماعية لولا الغطاء والإسناد السياسي والعسكري للولايات المتحدة الأمريكية والصمت العربي والدولي".

واستشهد أكثر من 100 شخص وأصيب العشرات في استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في وسط مدينة غزة.

وقال الدفاع المدني إن مجزرة جديدة وقعت فجر اليوم السبت في قصف استهدف مدرسة "التابعين" بشارع النفق في حي الدرج شرق مدينة غزة.

مدير الإسعاف والطوارئ بقطاع غزة قال للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة بشعة في مدرسة النازحين بحي الدرج.

من جانبه أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة للجزيرة أن القصف الإسرائيلي للمدرسة أدى إلى استشهاد 90% من النازحين بها.

وكعادته، تذرع الجيش الإسرائيلي بأن المدرسة هي مقر تستخدمه حماس للقيادة والسيطرة.