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BBC

طرد الأسرى المفرج عنهم.. مطالب جديدة لإسرائيل لوقف إطلاق النار

12:15 ص السبت 10 أغسطس 2024

محور فيلادلفيا

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وكالات
قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن إسرائيل تطالب بالسيطرة على محور فيلادلفيا والتأكيد على عدم وجود حماس في معبر رفح.
وأضافت هيئة البث، أن تل أبيب تطالب بزيادة عدد الأسرى الأحياء الذين سيتم الإفراج عنهم إلى الحد الأقصى والاحتفاظ بالحق في اتخاذ القرار بشأن الأسرى المدرجين ضمن الفئة الإنسانية.
وتابعت الهيئة، أن من ضمن مطالب حكومة الاحتلال طرد الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة خارج قطاع غزة، موضحة أن الاجتماع المرتقب الخميس المقبل هو اجتماع الفرصة الأخيرة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض حدد موعد الجولة المقبلة على أمل إبداء الجانبين مرونة كبيرة، موضحة أنه من الممكن أن يكون احتمال تنفيذ حزب الله هجومه قد أثر على موعد الاجتماع.
وأكملت هيئة البث العبرية نقلا عن مصادر، أنه من المتوقع أن يكون الاجتماع بالدوحة ولم يحدد المكان حتى الآن بشكل نهائي، مشيرة إلى أنه أن يرأس رئيس الموساد الوفد الإسرائيلي.
وأوضحت نقلا عن مصدر بالمفاوضات: "إذا تم حل الخلافات فإن بدء الاتفاق سيكون خلال أيام بعد اجتماع الخميس".

فيلادلفيا محور فيلادلفيا طرد الأسرى الفلسطينيين قطاع غزة طوفان الأقصى
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