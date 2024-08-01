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إعلام عبري: إطلاق 60 صاروخا من جنوب لبنان على الجليل الغربي

10:58 م الخميس 01 أغسطس 2024

إطلاق 60 صاروخا من جنوب لبنان

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وكالات

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، إطلاق نحو 60 صاروخا من جنوب لبنان على الجليل الغربي، مشيرة إلى اعتراض قرابة 15 منها.

كانت هيئة البث، قالت إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال حزب الله اللبناني أطلق عشرات الصواريخ باتجاه إسرائيل تم إسقاط 15 منها على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية الخميس أن أربعة سوريين على الأقل قتلوا في غارة اسرائيلية على بلدة شمع في جنوب لبنان.

وقال مصدر في هيئة إسعافية إن القتلى من أفراد عائلة سورية نازحة تعمل في الزراعة في البلدة.

وأشارت إلى أنه بسبب وجود "كميات كبيرة من الأشلاء، سيتم تحديد العدد النهائي للشهداء بموجب فحوصات الحمض النووي".

وتسببت الغارة كذلك بإصابة خمسة لبنانيين بجروح، وفق الوزارة.

جنوب لبنان الجليل الغربي حزب الله وزارة الصحة اللبنانية غارة اسرائيلية إسرائيل
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