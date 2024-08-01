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تركيا تعلن الحداد على الشهيد إسماعيل هنية

10:40 م الخميس 01 أغسطس 2024

رجب طيب أردوغان

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وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في بلاده ليوم واحد غدا الجمعة على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

كان موقع واللا الإسرائيلي نقل عن مسؤولين أمريكيين، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنعة بأن إيران ستهاجم في الأيام المقبلة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية ومستعدة لمساعدة إسرائيل.

وأضاف الموقع العبري، أنه يتوقع أن يكون العمل الانتقامي الإيراني مشابها للهجوم الإيراني في 13 أبريل لكنه أوسع نطاقا ومن المحتمل أن يشمل حزب الله.

رجب طيب أردوغان الرئيس التركي جو بايدن إيران إسماعيل هنية حماس
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