بعد 48 ساعة هدوء.. حزب الله يطلق عشرات الصواريخ تجاه إسرائيل

وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في 9 بلدات في الجليل الغربي على الحدود مع لبنان، بعد يومين من الهدوء على الجبهة الشمالية في أعقاب اغتيال الاحتلال للقيادي بحزب الله فؤاد شكر بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل الجزيرة إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الغربي.

بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل الغربي لأول مرة منذ اغتيال القيادي بحزب الله فؤاد شكر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه بعد 48 ساعة من الهدوء في الشمال، أطلق حزب الله عشرات الصواريخ نحو إسرائيل، أسقط 15 منها.