الحوثيون: استهداف قادة المقاومة لن يكسرها ولا بد من الرد

وكالات

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي في اليمن، إن استهداف الاحتلال لقادة المقاومة لم يكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأضاف زعيم جماعة أنصار الله في مؤتمر صحفي، أنه مهما كان مستوى الإجرام الإسرائيلي وشريكه الأمريكي لن يوهن من عزم المجاهدين.

وتابع عبد الملك الحوثي، أنه مع زيادة جرائم العدو الإسرائيلي يزداد اقترابه من الزوال، موضحا أنه إجرام الاحتلال الإسرائيلي يقابله ازدياد في جبهات الجهاد.

وأكمل، أن جريمة العدوان على الضاحية الجنوبية واستهداف فؤاد شكر كانت عدوانا واضحا وتصعيدا خطيرا، مشيرا إلى أن جريمة استهداف هنية أتت في إطار تصعيد واضح بعد عودة نتنياهو من الولايات المتحدة.

وأوضح، أن اغتيال القائد هنية يعد انتهاكا سافرا وواضحا لكل الأعراف والحرمات، موضحا أن موقف محور القدس والجهاد والمقاومة واضح ولا بد من الرد عسكريا على التصعيد الإسرائيلي: "شهيدا بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين".