إعلان

BBC

مصدران لبنانيان: حزب الله أخلى مواقع جنوب وشرق البلاد ولم يفعل ذلك ببيروت

09:44 م الخميس 01 أغسطس 2024

حزب الله اللبناني

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إن حزب الله أخلى مواقع رئيسية جنوب وشرقي لبنان لكنه لم يتخذ تدابير مماثلة في بيروت، قبل تنفيذ إسرائيل الغارة لاغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نقلت عن مصدر دبلوماسي إقليمي تقديره أن إسرائيل لا تملك أهدافا رئيسية لحزب الله تستهدفها جنوب أو شرقي لبنان.

في حين نقلت عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن بلاده لم تتوقع أن يضرب الإسرائيليون بيروت.

حزب الله لبنان إسرائيل فؤاد شكر وزير الخارجية اللبناني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"لم ننفذ غارات بالشرق الأوسط".. إسرائيل تنفي تورطها في اغتيال هنية

إعلان

إعلان

قنبلة زرعت قبل شهرين.. مفاجآت صادمة في اغتيال هنية
* هل يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل؟.. التعليم تحسم الجدل
تأكيدًا لمصراوي.. رئيس "هيئة الدواء": خطة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي