مصدران لبنانيان: حزب الله أخلى مواقع جنوب وشرق البلاد ولم يفعل ذلك ببيروت

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين لبنانيين قولهما، إن حزب الله أخلى مواقع رئيسية جنوب وشرقي لبنان لكنه لم يتخذ تدابير مماثلة في بيروت، قبل تنفيذ إسرائيل الغارة لاغتيال فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما نقلت عن مصدر دبلوماسي إقليمي تقديره أن إسرائيل لا تملك أهدافا رئيسية لحزب الله تستهدفها جنوب أو شرقي لبنان.

في حين نقلت عن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن بلاده لم تتوقع أن يضرب الإسرائيليون بيروت.