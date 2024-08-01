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BBC

واشنطن: خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن

09:08 م الخميس 01 أغسطس 2024

مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن واشنطن تراقب عن كثب الأحداث في الشرق الأوسط، مضيفا أن خطر التصعيد نحو حرب إقليمية قائم الآن.

وأضاف أن بلاده ركزت بشدة على محاولة منع حرب أوسع في المنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وشدد على أن واشنطن والدول الأخرى عليها المشاركة في الجهود المشتركة لمنع حرب أوسع من خلال الردع والدبلوماسية وخفض التصعيد.

وأفاد بأنه من السابق لأوانه تحديد التأثير الذي قد يخلفه اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدا أنه لا يريد التكهن.

وقال أيضا إن وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن المحتجزين هو السبيل لإنهاء الحرب في غزة.

جيك سوليفان واشنطن إسماعيل هنية الحرب في غزة
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