بايدن: إطلاق سراح الأمريكيين جيرشكوفيتش وويلان جزء من صفقة تبادل أكبر

واشنطن- (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين إيفان جيرشكوفيتش وبول ويلان، جزء من صفقة تبادل سجناء أكبر حجما تفاوضت بشأنها الإدارة الأمريكية.

وفي بيان له قال بايدن، إن ثلاثة من المواطنين الأمريكيين ورابع يحمل بطاقة خضراء أمريكية أو مقيم دائم "سيعودون أخيرا إلى الوطن".

واضاف ، لقد "سجنوا ظلما في روسيا".

وبالإضافة إلى جيشكوفيتش وويلان ، ذكر بايدن اسم ألسو كورماشيفا وفلاديمير كارا مورزا.والأخير ناشط روسي تردد مؤخرا أن حالته الصحية سيئة.

وقال بايدن: "إن الاتفاق الذي ضمن حصولهم على الحرية يعد إنجازا دبلوماسيا".

وأضاف بايدن إن حكومته تفاوضت على إطلاق سراح 16 شخصا من روسيا، بينهم خمسة ألمان وسبعة مواطنين روس "كانوا سجناء سياسيين في بلدهم".

وأعرب بايدن عن شكره لحلفاء الولايات المتحدة "الذين وقفوا معنا طيلة المفاوضات الصعبة والمعقدة لتحقيق هذه النتيجة، ومن بينهم ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وتركيا.

وقال بايدن إن إدارته ستواصل العمل من أجل تحرير "كل من احتجزوا ظلما أو المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم.