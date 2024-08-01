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المخابرات التركية: روسيا وأمريكا تتبادلان 26 سجينا

07:37 م الخميس 01 أغسطس 2024

المخابرات التركية روسيا وأمريكا تتبادلان 26 سجينا

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إسطنبول- (د ب أ)

تبادلت روسيا والولايات المتحدة 26 سجينا ينتمون إلى سبع دول، من بينهم الصحفي الأمريكي إيفان جيرشكوفيتش، وضابط مشاة البحرية الأمريكية بول ويلان، وفقا لما ذكرته منظمة المخابرات الوطنية التركية اليوم الخميس.

وصدر حكم مؤخرا ضد جيرشكوفيتش، وهو صحفي بصحيفة "وول ستريت جورنال"، بالسجن 16 عاما على خلفية تهم بالتجسس، بعد احتجازه العام الماضي خلال تغطية صحفية في مدينة يكاترينبرج.

ويقبع ويلان في سجن روسي منذ 2018.

وذكرت تقارير أن صفقة التبادل، التي قالت لمخابرات الوطنية التركية إنها توسطت فيها، تشمل فاديم كيه، وهو رجل روسي كان يقضي عقوبة السجن في ألمانيا على خلفية قتل رجل شيشاني كان منفيا، بوسط برلين في 2019 بناء على أوامر من السلطات الروسية.

ووصفت المخابرات الوطنية التركية العملية باعتبارها "أوسع عملية لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في السنوات القليلة الماضية". وتشمل العملية العديد من معارضي الكرملين.

وأبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا رغبته في الشروع في تبادل للسجناء.

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