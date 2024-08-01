رئيس الأركان الإيراني يتوعد إسرائيل بـ"انتقام دموي"

طهران- (د ب أ)

توعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، إسرائيل بأنها ستواجه "انتقاما دمويا" من جانب القيادة الإيرانية، مشيرا إلى أن الأمر لا يتطلب سوى تحديد التوقيت المناسب للانتقام.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن باقري قوله إن "الأمر المؤكد الوحيد هو أن الصهاينة سوف يندمون بشدة على هذا الفعل" باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. ويُذكر أن إيران دائما ما تشير إلى إسرائيل باسم الصهاينة أو النظام الصهيوني.

ويأتي هذا التهديد في أعقاب اغتيال هنية في طهران في وقت مبكر أمس الأربعاء.

وتحمل إيران وحلفاؤها في حركة حماس إسرائيل مسؤولية اغتيال هنية، لكن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها رسميا حتى الآن.