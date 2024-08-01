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BBC

وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لدفنه غدا الجمعة

06:19 م الخميس 01 أغسطس 2024

وصول جثمان إسماعيل هنية إلى الدوحة تمهيدا لدفنه غد

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية بوصول جثمان إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى الدوحة تمهيدا لتشييعه غدا الجمعة، وفق ما أوردته الجزيرة في بيان عاجل.

كان أبناء الراحل إسماعيل هنية ظهروا أثناء وداع والدهم خلال مراسم تشييع جثمانه في العاصمة طهران قبل نقله إلى الدوحة، اليوم الخميس.

وكان آلاف الإيرانيين احتشدوا، صباح اليوم، خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وانطلقت مراسم تشييع الجنازة في وقت سابق من اليوم، إذ تقدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، استشهاد هنية في عملية اغتيال استهدفته بمحل إقامته في طهران.

إسماعيل هنية حماس الدوحة الراحل إسماعيل هنية طهران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
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