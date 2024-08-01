اغتيال هنية في قلب طهران.. كيف أصبحت إيران ساحة مفتوحة أمام إسرائيل؟

كتب- محمد صفوت:

على مدى عقود انتهجت إسرائيل سياسة الاغتيالات لاستهداف قيادات ومسؤولين ممن تصفهم بـ"أعدائها" وأثارت عمليتي اغتيال هنية وشكر، مخاوف ليس فقط لوزن ومكانة الشخصيات التي اُغتيلت فقط، بل للدلائل الجغرافية التي حملتها عمليتي الاغتيال إذ قتل إسماعيل هنية زعيم المكتب السياسي لحماس في العاصمة الإيرانية طهران، وهو ما اعتبرته الأخيرة "انتهاكًا خطيرًا لسيادتها".

اغتيال هنية في قلب العاصمة الإيرانية، غداة حفل تنصيب الرئيس الجديد في وقت يفترض أن الإجراءات الأمنية في أعلى مستوياتها، يمثل إخفاقًا استخباراتيًا كبيرًا لإيران، وتطورًا مزعجًا لقادة طهران ما يعكس حجم الاختراق الاستخباراتي الإسرائيلي للأجهزة الأمنية الإيرانية.

ويتضح التوغل الاستخباراتي الإسرائيلي في إيران، من تصريحات وزير الاستخبارات الإيراني السابق علي يونسي، إذ حذر في عام 2021، من أن تغلغل الاستخبارات الإسرائيلية في إيران وصل إلى حد أصبح على جميع المسؤولين الإيرانيين القلق على حياتهم.

وفي لبنان نجحت سياسة الاغتيالات في قتل 24 قيادًا لحزب الله الذراع الأكبر والأهم لإيران منذ بداية الحرب في غزة، فضلاً عن استهداف العاروري القيادي في حماس بضاحية بيروت الجنوبية.

وشهدت الأراضي الإيرانية في 12 يناير 2010، أول عملية اغتيال إسرائيلية، حيث استهدفت دولة الاحتلال أستاذ الفيزياء والمشارك في تطوير البرنامج النووي الإيراني مسعود علي محمدي، تبعها حوادث عدة، يُعد أكثرها تعقيدًا اغتيال محسن فخري زاده كبير العلماء النوويين في إيران في 2020، وأخرها القيادي العسكري البارز العقيد حسن صياد خدايي في 2022.

اغتيال هنية

الرد الإيراني على اغتيال زعيم هنية في قلب عاصمتها طهران، بات مؤكدًا وأصبحت المنطقة إثر التصعيدات الأخيرة على حافة حرب واسعة لا يعرف أحد إلى أي مدى ستصل.

ووجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، خلال اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي، بضرب إسرائيل مباشرة؛ إذ يرى أن الثأر لهنية "واجب إيران" وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين.

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، أن الرد الإيراني على "جريمة اغتيال هنية، حتميًا، وسيندم الكيان الصهيوني على استهدافه لأحد أكبر رؤوس المقاومة"، مشيرًا إلى أن إيران و"محور المقاومة" سيتخذون إجراءات متعددة بهدف تحضير الرد المناسب على الاحتلال الإسرائيلي.

"محور المقاومة" يجتمع في طهران

وكشفت وكالة رويترز، عن اجتماع في طهران بين إيران ووكلائها بالمنطقة لمناقشة الرد على إسرائيل بعد اغتيال هنية.

وأوضح مسؤول إيراني لـ"رويترز" أن، إيران ستجري مع الفصائل تقييما شاملا للرد بفاعلية على إسرائيل، وأن خامنئي سيحضر الاجتماع مع "محور المقاومة".

فيما أكد قيادي بالفصائل العراقية لـ"رويترز" أن إيران طلبت من قادة رئيسيين بالفصائل المسلحة الموالية لها السفر إلى طهران لعقد اجتماع بشأن الرد على اغتيال هنية.

وبحسب الوكالة البريطانية، فقد أحدث اغتيال هنية في قلب العاصمة طهران، صدمة وسط كبار القادة الإيرانيين الذين يخشون من احتمال اختراق الدولة العبرية لقواتهم الأمنية، وقدرتها على الوصول إلى كبار المسؤولين الإيرانيين واغتيالهم.

ويعتقد المحللون أن الرد الإيراني ربما يكون بإطلاق وكلائها في لبنان واليمن والعراق لصواريخ ومسيرات تستهدف دولة الاحتلال، بينما يرجح آخرون أن تختار إيران الرد مباشرة عبر عمليات اغتيال مماثلة لمسؤولين أو دبلوماسيين، وهو ما يتوافق مع تصريحات خامنئي أن "الثأر واجب إيران".

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن رئيس فرع إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق داني سيترينوفيتش، قوله، إن المنطقة على وشك تصعيد كبير واسع النطاق، مضيفًا أن إيران تقود محور المقاومة، لكنها لم تتمكن من حماية أحد أبرز حلفائها خلال زيارة لطهران لحفل تنصيب الرئيس الجديد.

ثغرات أمنية واستخباراتية في إيران

ورجحت الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة الأبحاث البريطانية "تشاتام هاوس" سنام فاكيل، أن اغتيال هنية في إيران كان متعمدًا؛ لإحراجها وكشف الثغرات الكبيرة في أجهزتها الأمنية والاستخباراتية.

عقب عمليتي الاغتيال في بيروت وغزة، توقع محللون أن الهدف من استهداف شكر وهنية، هو إظهار قوة الاستخبارات الإسرائيلية، وقدرتها على اختراق الدفاعات الأمنية لألد أعدائها بالمنطقة، وتحقيق نصر تكتيكي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتعتقد المحللة الإسرائيلية البارزة في مجموعة الأزمات الدولية ميراف زونسزين، ألا تخوض إيران حربًا لاغتيال هنية، مستشهدة برد فعل حزب الله على اغتيال القيادي البارز في حماس صالح العاروري بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في يناير الماضي.

وتقول زونسزين، إننا في منطقة غامضة، ومن المؤكد أن يكون هناك رد فعل من إيران وحلفائها.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أمرًا بإلغاء إجازات الجنود بالوحدات القتالية ضمن حالة التأهب لرد محتمل من إيران وحزب الله.

المحلل السياسي الإسرائيلي عاموس هرئيل، يرى أن الاغتيالات الأخيرة ستدفع المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة، لكنه لم يرجح استهداف إيران لإسرائيل مباشرة من الأراضي الإيرانية.

ويقول هرئيل، إن عمليتي الاغتيال في بيروت وطهران، موجهتان إلى إيران التي تدعم وتدير محور المقاومة خلف الكواليس.

ويشير إلى أن الاغتيالات كشفت عن ضعف المحور الإيراني، ومستوى عال لإسرائيل في التخطيط وجمع المعلومات الاستخباراتية القابلة للتنفيذ، الأمر الذي قد يدفع إيران إلى الرد ويجر المنطقة إلى حرب إقليمية واسعة.