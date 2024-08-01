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نصر الله: اغتيال قادة المقاومة يزيد الحزب عزيمة

05:39 م الخميس 01 أغسطس 2024

الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر

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(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن إسرائيل تهدف من اغتيال قيادات المقاومة المساس بإرادة المقاومة وإخضاعها.

وأضاف نصر الله، أن المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدوا له أن عمليات استهداف قيادات المقاومة لن تضعف منها.

وأفاد نصر الله، أن اغتيال إسرائيل للقيادي فؤاد شكر، آلم المقاومة بشكل كبير، مؤكدًا في الوقت ذاته أن اغتياله يزيدهم عزيمة وتصميما ومضيا وتمسكا بقراراتهم.

وأضاف نصر الله، أن إيران تعتبر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساسًا بسيادتها وأمنها القومي.

وقال نصر الله، إن الوعي والمواقف الحازمة لمجموعة من القيادات الدرزية في لبنان وسوريا ساعد على وأد الفتنة، عقب وقوع هجوم مجدل شمس في الجولان المحتل.

حسن نصر الله اغتيال قادة المقاومة بنيامين نتنياهو إسرائيل فؤاد شكر إسماعيل هنية
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