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فيديو| بدء مراسم تشييع فؤاد شكر

05:23 م الخميس 01 أغسطس 2024

مراسم تشييع فؤاد شكر صورة من الفيديو

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وكالات

بدأت مراسم تشييع القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدف بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وعلق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، على حوادث اغتيال رئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي بحزب الله فؤاد شكر، قائلًا إن حزب الله شريك حركة المقاومة الإسلامية حماس في "المقاومة والشهادة وسيصنعوا سويًاالنصر المحتوم".

وخلال كلمته عن استهداف شكر، قال نصر الله، إن استهداف القيادي جاء بتوجيه ضربة إلى مبنى مليء بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية ببيروت، مضيفًا أن العملية الإسرائيلية نتج عنها استشهاد 7 أشخاص ليل الثلاثاء.

وأوضح نصر الله، أن من بين إجمالي "الشهداء" في الاستهداف الإسرائيلي للمبنى القائد فؤاد شكر وقائد آخر إيراني إضافة لعشرات المصابين.

وأضاف الأمين العام للحزب، أن استهداف شكر لم يكن اغتيالا فقط بل "عدوان إسرائيلي" بقصف ضاحية في العاصمة بيروت واستهداف مبان مدنية وليست عسكرية.

حزب الله اللبناني مراسم تشييع فؤاد شكر فؤاد شكر غارة إسرائيلية على ضاحية
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