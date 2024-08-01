الاتحاد الأوروبي ينتقد قتل هنية خارج إطار القانون

بروكسل - (د ب أ)

انتقد متحدث باسم الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالتوافق مع معارضة الاتحاد الأوروبي "لعمليات القتل خارج إطار القضاء".

وأضاف المتحدث أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كان يسعى لاستصدار مذكرة اعتقال بحق هنية على خلفية تهم مختلفة تتعلق بجرائم حرب.

ودعا المتحدث أيضا إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس "حيث لن تستفيد أي دولة من زيادة التصعيد في الشرق الأوسط، وفي المنطقة على نطاق أوسع".

وتتهم إيران وحماس إسرائيل بقتل هنية في ضربة جوية خلال زيارته لطهران. ولم ترد إسرائيل بشكل رسمي، بعد، على هذه المزاعم.