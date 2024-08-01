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نصر الله: حزب الله يؤكد مجددًا عدم مسؤوليته على هجوم مجدل شمس

05:04 م الخميس 01 أغسطس 2024

حسن نصر الله

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(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن الحزب ليس مسؤولًا عن الهجوم الذي استهدف قرية مجدل شمس في الجولان المحتل، مشيرًا لنفي الحزب مسبقًا مسؤوليته عن القصف.

وأكد نصر الله، خلال كلمته، أن الحزب كان سيعلن مسؤوليته عن الحادث إذا كان وراءه بالفعل.

وأضاف نصر الله، أن حزب الله سبق وأجرى تحقيقاته في عملية مجدل شمس، وقدم فرضيات لما حدث في مجدل شمس بينها احتمال سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وأشار نصر الله، إلى أن إسرائيل سوقت مسبقًا لردها على الحزب بعد نسب هجوم مجدل شمس إليه، قائلًا "أبلغنا أن علينا استيعاب الضربة".

وقال أمين حزب الله، إن تل أبيب عندما وجدت أن الضحايا في مجدل شمس معظمهم أطفال ونساء قرروا المضي في توجيه الاتهام للحزب.

وصرح حزب الله، أن العدوان على الضاحية الجنوبية ببيروت ليس ردًا على ما حدث في مجدل شمس وإنما جزء من الحرب.

حسن نصر الله حزب الله اللبناني هجوم مجدل شمس الضحايا في مجدل شمس
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