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نصر الله بعد اغتيال شكر: إسرائيل استهدفت مبنى مدنيًا وليس عسكريًا في بيروت

04:52 م الخميس 01 أغسطس 2024

حسن نصر الله

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(وكالات)

علق الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الخميس، على حوادث اغتيال رئيس المكتب السياسي بحركة حماس إسماعيل هنية والقيادي بحزب الله فؤاد شكر، قائلًا إن حزب الله شريك حركة المقاومة الإسلامية حماس في "المقاومة والشهادة وسيصنعوا سويًاالنصر المحتوم".

وخلال كلمته عن استهداف شكر، قال نصر الله، إن استهداف القيادي جاء بتوجيه ضربة إلى مبنى ملئ بالسكان في حارة حريك بالضاحية الجنوبية ببيروت، مضيفًا أن العملية الإسرائيلية نتج عنها استشهاد 7 أشخاص ليل الثلاثاء.

وأوضح نصر الله، أن من بين إجمالي "الشهداء" في الاستهداف الإسرائيلي للمبنى القائد فؤاد شكر وقائد آخر إيراني إضافة لعشرات المصابين.

وأضاف الأمين العام للحزب، أن استهداف شكر لم يكن اغتيالا فقط بل "عدوان إسرائيلي" بقصف ضاحية في العاصمة بيروت واستهداف مبان مدنية وليست عسكرية.

ويتم اليوم تشييع القيادي بحزب الله فؤاد شكر، بعد استهدافه ليل الثلاثاء الماضي، من قبل إسرائيل.

حسن نصر الله اغتيال شكر إسرائيل بيروت حركة حماس إسماعيل هنية
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