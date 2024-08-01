معهد أبحاث إسرائيلي: احتمالات المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل تتزايد

(وكالات)

قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إيران ستجد صعوبة في ضبط النفس بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية.

وأضاف المعهد، أن عملية اغتيال هنية، على الأراضي الإيرانية مس بسيادة وسمعة طهران في المنطقة.

وأفاد المعهد الإسرائيلي، أن هجوم إيران على إسرائيل في أبريل الماضي كسر الحاجز النفسي لدى إيران في سياق شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وحذر المعهد، من احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تتزايد رغم عدم سعي طهران لحرب إقليمية.