إعلان

BBC

معهد أبحاث إسرائيلي: احتمالات المواجهة المباشرة بين إيران وإسرائيل تتزايد

04:50 م الخميس 01 أغسطس 2024

إيران واسرائيل

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

قال معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن إيران ستجد صعوبة في ضبط النفس بعد عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية.

وأضاف المعهد، أن عملية اغتيال هنية، على الأراضي الإيرانية مس بسيادة وسمعة طهران في المنطقة.

وأفاد المعهد الإسرائيلي، أن هجوم إيران على إسرائيل في أبريل الماضي كسر الحاجز النفسي لدى إيران في سياق شن هجوم مباشر على إسرائيل.

وحذر المعهد، من احتمالات المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران تتزايد رغم عدم سعي طهران لحرب إقليمية.

إيران إسرائيل معهد أبحاث إسرائيلي إسماعيل هنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
نصر الله بعد اغتيال شكر: إسرائيل استهدفت مبنى مدنيًا وليس عسكريًا في بيروت

إعلان

إعلان

* صورة أقمار صناعية.. سحب رعدية وأتربة على هذه المناطق الآن
* هل يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة السبت المقبل؟.. التعليم تحسم الجدل
* زيادة تصل لـ 1335 جنيهًا على اشتراكات مترو الأنفاق.. ننشر الأسعار الجديدة