بدء مراسم تشييع القيادي في حزب الله فؤاد شكر

(وكالات)

بدأت، اليوم الخميس، مراسم تشييع القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، في موكب رسمي، وذلك بعد استهدافه في غارة إسرائيلية لقى حتفه على إثرها.

وجاء استهداف شكر، في غارة إسرائيلية استهدفته أثناء تواجده في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن العملية، قائلة إن جاءت في إطار الرد على عملية مجدل الشمس في الجولان المحتل والتي قتل فيها 11 شخصًا.

واتهمت إسرائيل، حزب الله بالتورط في عملية مجدل الشمس بينما نفى الأخير ذلك.

وبعد ساعات من استهداف شكر، أعلنت حماس عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في غارة استهدفته أثناء تواجده في مقر إقامته بطهران.