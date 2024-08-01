بعد اغتيال هنية.. حكومة الاحتلال: مستعدون للتعامل مع أي تهديدات

(وكالات)

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الخميس، إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو.

وأضاف ليفي، أن تل أبيب ستتعامل مع أي مخاطر تهدد أمنها، قائلًا إن "كل من يهاجم إسرائيل سيدفع الثمن".

وزعم المتحدث باسم حكومة الاحتلال، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، ترفض التوصل إلى أي اتفاق بشأن صفقة الأسرى، قائلًا أن الحركة "تقدم مطالب غير منطقية".

وجاءت تصريحات حكومة الاحتلال، إثر إعلان حماس، استهداف إسرائيل لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أثناء تواجده في مقر إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.