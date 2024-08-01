معارض روسي بأوكرانيا ينجو من هجوم بطائرة مسيرة

كييف - (د ب أ)

أصيب السياسي الروسي المعارض إيليا بونوماريف في هجوم بطائرة روسية مسيرة على مكان منفاه في أوكرانيا.

وقال بونوماريف، وهو نائب سابق بمجلس الدوما الأدنى بالبرلمان الروسي، في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إنه تعرض لخامس هجوم من نوعه.

وأظهرت صورة تم تداولها عبر وسائل الإعلام المحلية، بونوماريف بأحد المستشفيات مصابا بجروح في وجهه، والدم يسيل من رقبته.

وكان بونوماريف عضوا بمجلس الدوما من 2007 إلى 2016. وكان هو العضو الوحيد بالبرلمان الذي يصوت ضد ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس 2014.

ومنذ انتقاله إلى أوكرانيا في 2016، انخرط في دوائر المعارضة الروسية بالمنفى ، ودعا إلى انتفاضة عسكرية في روسيا. ونتيجة لذلك، جرى تحريك دعاوى بالخيانة ضده في روسيا. ويحمل بونوماريف حاليا الجنسية الأوكرانية.