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رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ردنا على اغتيال هنية حتمي

03:29 م الخميس 01 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

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(وكالات)

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية محمد باقري، اليوم الخميس، إن الرد الإيراني على "جريمة" اغتيال رئيس المكتب المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية حتميًا، مؤكدًا أن طهران ستجعل "الكيان الصهيوني" يندم على استهدافه لأحد أكبر رؤوس المقاومة.

وأضاف باقري، أن السلطات الإيرانية ومحور المقاومة سيتخذون عدد من الإجراءات المتعددة من أجل تحضير الرد المناسب على الاحتلال الإسرائيلي.

وشيعت إيران، اليوم الخميس، جثمان إسماعيل هنية، في موكب رسمي حضره المرشد الإيراني علي خامنئي، حيث أقام صلاة الجنازة على جثمان هنية وسط حضور الآلاف في الشوارع الذين احتشدوا لتوديع هنية.

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، مقتل إسماعيل هنية، خلال غارة إسرائيلية استهدفت هنية في محل إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

إسماعيل هنية هيئة الأركان الإيرانية إيران حركة حماس
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