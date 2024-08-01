لدواعٍ أمنية.. لوفتهانزا تلغي رحلة إلى تل أبيب بسبب إغلاق إيران مجالها الجوي

برلين - (د ب أ)

ألغت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران رحلة ترانزيت (رحلة يتم استكمالها بعد توقف مؤقت) من قبرص إلى تل أبيب خلال الليلة الماضية لأسباب أمنية.

وذكرت أكبر شركة طيران ألمانية أن الطائرة من طراز A321 كانت هبطت في مطار لارنكا قادمة من ميونخ حسب الجدول، وكانت من المفترض أن تستكمل الطائرة رحلتها إلى إسرائيل بطاقم جديد.

وأضافت الشركة أن هذه الرحلة تم إلغاؤها بسبب إغلاق إيران لمجالها الجوي في الساعات الأولى من الصباح، وأشارت لوفتهانزا إلى أن هذا الإجراء جعلها تعتبر أن سلامة الرحلات إلى تل أبيب غير مضمونة.

يذكر أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط أصبح أكثر توترًا مما كان عليه بعد اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران واغتيال فؤاد شكر القيادي البارز في حزب الله في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت. وتهدد القيادة الإيرانية بالانتقام ردا على عملية اغتيال هنية على الأراضي الإيرانية والتي تُحَمِّل إسرائيل المسؤولية عنها.

وأوضح المتحدث باسم لوفتهانزا أنه لا توجد حاليًا أي قيود على حركة الطيران إلى تل أبيب. وأفاد المتحدث بأنه بعد إلغاء الرحلة من قبرص إلى إسرائيل، رفض 23 من 190 راكبًا العودة إلى ميونخ وبقوا في قبرص.

يشار إلى أنه من خلال رحلات الترانزيت (التوقف المؤقت) في جزيرة قبرص المتوسطية وهو الإجراء الذي تم تطبيقه مؤخرًا، تسعى لوفتهانزا إلى تجنب مبيت طواقم الطائرات في منطقة التوتر. ولنفس السبب، تم تحويل مسار رحلة أخرى تابعة لشركة "اوستريان ايرلاينز" الخطوط الجوية النمساوية المملوكة لمجموعة لوفتهانزا، إلى صوفيا.