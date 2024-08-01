لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن اعتداءات إسرائيل السيبرانية

بيروت - (د ب أ)

تقدمت وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة عبر بعثتها الدائمة في نيويورك حول الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان .

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، إنها بموجب الشكوى طالبت الدول الأعضاء في مجلس الأمن بـ "إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السيبرانية على لبنان والتي تشكل خطراً جدياً على خدمات الطيران المدني فيه، وتهدد أمن وسلامة شبكات الاتصال والأجهزة والتطبيقات والبيانات الإلكترونية في المنشآت والمرافق الحيوية اللبنانية."

كما طلبت وزارة الخارجية من بعثتها الدائمة في جنيف تقديم شكوى أمام مقر الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ، مطالبةً الاتحاد بـ "اتخاذ الإجراءات التقنية اللازمة لوقف هذه الاعتداءات ومساعدة لبنان على ضمان حسن سير شبكات الاتصالات".

وبادرت وزارة الخارجية "إلى تقديم هذه الشكاوى بناءً على تقرير وردها من وزارة الاتصالات اللبنانية كشفت بموجبه عن مصدر تشويش في شمال إسرائيل أدى إلى تراجع دقة نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في لبنان، ما أثر على خدمات النقل والتواصل، كما تبيّن وجود إنذارات متكررة صادرة عن خادم بروتوكول وقت الشبكة تُظهر الفقدان المتكرر لإشارة (GPS)، وتراجع جودة الخدمة وجودة الخبرة لمشغلي شبكات الهاتف المحمول".

وأدان لبنان "هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سيادته وسلامة أراضيه ومواطنيه، معتبرا " هذه الخروقات الفاضحة حرباً سيبرانية تهدد شبكات الاتصال وسلامة وسائل النقل، وانتهاكاً فاضحاً للقوانين والأنظمة الدولية".

ودعت المجتمع الدولي إلى "الضغط على إسرائيل للتوقف عن هذه الممارسات التخريبية".

كان مطار رفيق الحريري الدولي (بيروت) تعرض في الفترة الماضية لاعتداءات سيبرانية.