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الصين والهند تتفقان على تسريع المفاوضات بشأن النزاعات الحدودية

03:08 م الخميس 01 أغسطس 2024

الصين والهند

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بكين - (د ب أ)

اتفقت الصين والهند على تسريع المفاوضات بشأن النزاعات الحدودية بينهما، و"قلب صفحة الوضع الحدودي في أقرب وقت ممكن"، وفقا لما ورد في بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية.

جاء ذلك في اجتماع لمسؤولين من الجانبين، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الخميس.

واتفق الجانبان على الاستمرار في الحفاظ على السلام بالمنطقة الحدودية، والتوصل إلى حل مقبول للبلدين.

وكان قائد الجيش الهندي، الجنرال أوبيندرا دويفيدي، قال الشهر الماضي، في خضم الخلاف الحدودي المستمر مع الصين بمنطقة لاداخ الواقعة شرقي الهند، إن الجيش الهندي جاهز وقادر على مواجهة جميع التحديات الأمنية الحالية والمستقبلية التي تواجه الهند.

وذكر الجنرال دويفيدي، بعد يوم من توليه مسؤولية قيادة الجيش البالغ قوامه 3ر1 مليون فرد، أن العمل على ضمان التآزر والتفاعل المتبادل بين الجيش والقوات الجوية والأسطول سيكون أحد أولوياته، وفقا لما ذكرته وكالة برس ترتست أوف إنديا.

الصين الهند النزاعات الحدودية
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