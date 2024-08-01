بعد اغتيال هنية.. مطالب بطرد سفير أمريكا وتظاهرات أمام سفارة إسرائيل بعدة دول (فيديو وصور)

كتبت- سلمى سمير:

شهدت عدة دول حول العالم تظاهرات حاشدة للتنديد باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، في محل إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران.

وخرج الآلاف في عواصم عدة دول كتركيا والأردن ولبنان والمغرب وتونس حتى الضفة الغربية في الأراضي المحتلة من خلال رفع شعارات وهتافات "الشهيد هنية".

واتهم المتظاهرون إسرائيل بالتورط المباشر في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس، مرددين هتافات "إسرائيل القاتلة" وكتب تلك العبارات على لافتات باللغة العربية والإنجليزية.

تركيا

وفي تركيا احتشد عدد كبير من المتظاهرين أمام مسجد الفاتح في مدينة إسطنبول، ورفعوا لوحات كتبوا عليها "ستُهزم إسرائيل والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي" باللغة العربية والإنجليزية إضافة لترديد شعارات أخرى منددة بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والمقاومة.

كما أقامت عدد من المساجد في عدد من المدن التركية صلاة الغائب على إسماعيل هنية، الذي يُشيع اليوم الخميس، موكب جنازته في العاصمة الإيرانية طهران في ترتيبات رسمية يحضرها المرشد الإيراني علي خامنئي.

ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية والتركية مع رفعهم معًا إضافة إلى إحراق العلم الإسرائيلي للتنديد بالتجاوزات الإسرائيلية المستمرة.

لبنان

وفي لبنان، شهد مخيمات الجليل في مدينة بعلبك شرقي لبنان والبداوي شمالي البلاد، تظاهرات حاشدة عبر فيها المحتجون عن غضبهم الكبير إزاء استهداف إسرائيل لهنية في إيران.

كما شهد الجنوب أيضًا عدة تظاهرات أيضًا، شهدتها مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور، تظاهرات حاشدة لدعم القضية الفلسطينية والتنديد باغتيال هنية.

المغرب

وفي المغرب، نظم آلاف المتظاهرين احتجاجات حاشدة في عدد من المدن، الدار البيضاء وطنجة ومكناس بينها للاحتجاج على اغتيال إسماعيل هنية، حيث وقف المتظاهرون أمام مبنى البرلمان المغربي في العاصمة الرباط، بعد دعوة عدد من الهيئات بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

وخلال التظاهرات، طالب المحتجون بإنهاء التطبيع بين المغرب وإسرائيل، بسبب السياسة الإسرائيلية المستهدفة لرموز المقاومة الفلسطينية، إضافة للتنديد بالدعم الغربي المستمر لإسرائيل.

تونس

وفي تونس، تجمع المئات، خلال تظاهرات للتنديد بالسياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين ورموز المقاومة حيث رفع صور "الشهيد" إسماعيل هنية والأعلام الفلسطينية وأعلامًا أخرى لحزب الله اللبناني، حيث جاء اغتيال هنية بعد ساعات قليلة من استهداف القيادي في حزب الله فؤاد شكر خلال غارة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "الشعب يريد تجريم التطبيع"، في إطار مطالبتهم بإنهاء عمليات التطبيع بين عدد من الدول العربية وإسرائيل.

الأردن

شهدت عدد من مختلف المدن الأردنية، تظاهرات حاشدة، تركزت غالبيتها في المخيمات الفلسطينية، حيث خرجت أعداد كبيرة من المحتجين للتنديد بـ "جريمة" اغتيال هنية، ورفع الأعلام الفلسطينية للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية.

بالتزامن مع تظاهرات شعبية في عدد من العواصم العربية مستنكرة لاغتيال اسماعيل هنية

خروج تظاهرة شعبية في محيط سفارة الكيان الإسرائيلي بالعاصمة عمان

والقوات الاردنية تقمع المحتجين #اسماعيل_هنية#الأردن #لبنان #Israel pic.twitter.com/Ir9n79waXt — ثائر العراقي Al'Iraqi Tha'er🇮🇶 (@Iraqi_Thaer_) July 31, 2024

ودعا لتلك التظاهرات الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، حيث احتشد آلاف الأردنيين على مقربة من مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، للتعبير عن استهداف إسرائيل لقيادات المقاومة الفلسطينية، حيث أكد المتظاهرون على دعم الأردن المطلق لرموز المقاومة.

موريتانيا

بينما في موريتانيا ارتفعت المطالبات لتصل إلى طرد السفير الأمريكي من البلاد، حيث نظم المحتجون عدة تظاهرات في العاصمة نواكشوط.

وتجمع المحتجون أمام السفارة الأمريكية في موريتانيا، وترديد هتافات تتهم الولايات الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل في استهداف هنية وتحميلها "جريمة اغتياله" عبر الدعم المتواصل لتل أبيب.