مفاجأة جديدة في واقعة فيديو "سيدة الأسانسير" بالسويس

السويس- حسام الدين أحمد:

كشف مصدر أمني في السويس، تفاصيل جديدة بشأن الفيديو المتداول على "فيسبوك"، ويظهر خلاله شابا يدخل شقة إحدى السيدات عقب خروجهما من المصعد وبحوزته سلاح أبيض في أحد العقارات بالسويس.

وقال المصدر لمصراوي، إن الشاب المتهم باقتحام شقة سيدة تحت تهديد السلاح، مهتز نفسيا، وذلك السبب وراء هروبه من الشقة مع صرخات السيدة وأطفالها.

وأضاف المصدر أن المتهم حدث، طالب مقيد بالصف الثالث الإعدادي، وأنه صعد إلى البرج السكني الذي تقيم فيه السيدة وحاول اقتحام شقتها بغرض السرقة.

وكان ضباط المباحث في السويس ألقوا القبض على المتهم بعد تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور من كاميرا مراقبة أثار قلقا بين المواطنين، بينما لم تبلغ السيدة رجال الشرطة بالواقعة رغم توثيقها بالصوت والصورة، وبإجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية السيدة الظاهرة في الفيديو، وجرى تحرير محضر بعد انتقال المباحث إلى محل الواقعة.

وظهر في الفيديو أن السيدة والمتهم خرجا من الاسانسير إلى شقتها وحين توجهت إلى شقتها هم المتهم بالصعود عدة درجات على سلم البرج، وهو يتحين الفرصة لمباغتتها ودخول الشقة.

وحاول المتهم تعطيل السيدة عن دخول الشقة بسؤالها عن الساعة، لترد هي "12 وربع" ثم باعتها بعدما أشهر آلة حادة كانت بحوزته ودفعها داخل الشقة لتعلو صرخاتها وبكاء أطفالها الذين كانوا بالداخل.

وقالت السيدة خلال التحقيقات، أنها تعرضت لمحاولة اعتداء من قبل أحد الأشخاص كان يحمل سكينًا، وإنها استغاثت بالجيران، لكنها لم ذلك الوقت بعد أن علمت لاحقًا أن الشخص المعني هو جارها، وأشارت إلى أن صديقتها هي من قامت بنشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت الشرطة من ضبط الطالب المتهم، الذي اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، كما أرشد عن السلاح الأبيض الذي استخدمه في الحادث، وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق في الواقعة.