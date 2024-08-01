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لبنان: 7 قتلى الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

01:33 م الخميس 01 أغسطس 2024

هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان أرشيفية

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بيروت - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم الخميس ارتفاع حصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت إلى سبعة قتلى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن" العدوان الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أدى في حصيلة نهائية إلى سقوط سبعة شهداء".

وكانت غارة إسرائيلية استهدفت مساء يوم الثلاثاء الماضي مبنى في منطقة حارة حريك بمحيط مستشفى بهمن في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأعلنت إسرائيل أن الغارة قضت على القيادي في حزب الله فؤاد شكر .

ونعى حزب الله، في بيان أمس الأربعاء، القائد الكبير في الحزب فؤاد شكر في الغارة الإسرائيلية.

لبنان الغارة الإسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية وزارة الصحة العامة اللبنانية
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