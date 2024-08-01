جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال في خان يونس قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى خلال الساعات الأخيرة معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف.

#عاجل 🔻 #عاجل 🔻 بعد التأكد استخباريًا: جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري التابع لمنظمة حماس الإرهابية



🔻 المدعو محمد الضيف، قائد الجناح العسكري والرقم اثنين لدى منظمة حماس الإرهابية كان من المبادرين والمدبرين لتنفيذ مجزرة السابع من… pic.twitter.com/LvEO2ONGdh — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 1, 2024

ونشر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، مقطع فيديو على حسابه على "إكس" للحظة استهداف المنزل كان يتواجد فيه الضيف والقائد رافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس.

وقبل أسابيع استهدفت قوات الاحتلال منطقة المواصي بخان يونس، واستشهد أكثر من 70 فلسطينيًا ومئات الجرحى، وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف قيادات لحماس في خان يونس، وقتها.