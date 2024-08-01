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جيش الاحتلال ينشر فيديو لحظة اغتيال قائد الجناح العسكري لحماس

12:17 م الخميس 01 أغسطس 2024

محمد الضيف

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال في خان يونس قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى خلال الساعات الأخيرة معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف.

ونشر المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، مقطع فيديو على حسابه على "إكس" للحظة استهداف المنزل كان يتواجد فيه الضيف والقائد رافع سلامة قائد لواء خانيونس في حماس.

وقبل أسابيع استهدفت قوات الاحتلال منطقة المواصي بخان يونس، واستشهد أكثر من 70 فلسطينيًا ومئات الجرحى، وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف قيادات لحماس في خان يونس، وقتها.

محمد الضيف حركة حماس خان يونس قوات الاحتلال
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