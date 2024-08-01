تعليقًا على أنباء مقتل الضيف.. لابيد: إنجاز غير مسبوق

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم الخميس، إن مقتل زعيم الجناح العسكري لحركة حماس "كتائب القسام" محمد الضيف، إنجاز غير مسبوق ويجب القيام بكل شيء لإعادة الأسرى.

فيما علق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على أنباء استشهاد الضيف، قائلا إنها خطوة كبيرة على طريق القضاء على حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال في خان يونس قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى خلال الساعات الأخيرة معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن غارته الجوية التي نفذها في 13 يوليو الماضي، والتي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، نجحت في قتله بنسبة 100%.

وأشار جيش الاحتلال إلى إنه في الساعات الأخيرة فقط حصل على معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف بشكل مؤكد، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة الدفاعية كانت واثقة خلال الأسبوعين الماضيين من أن غاراتها الجوية قتلته.

وبالرغم من تأكيدات جيش الاحتلال الإسرائيلي القاطعة بمقتل الضيف، فإن حركة حماس لم تصدر بيانا أو تعلّق على الأمر، ما يضعه محل شكوك ومحض ادّعاءات غير مثبتة.