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BBC

جيش الاحتلال يعلن اغتيال محمد الضيف القائد العسكري لحماس

11:46 ص الخميس 01 أغسطس 2024

محمد الضيف

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، اغتيال محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس، في الهجوم الذي نفذته قوات الاحتلال في خان يونس قبل حوالي 3 أسابيع.

وقال جيش الاحتلال إنه تلقى خلال الساعات الأخيرة معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن غارته الجوية التي نفذها في 13 يوليو الماضي، والتي استهدفت القائد العسكري لحركة حماس محمد ضيف، نجحت في قتله بنسبة 100%.

وأشار جيش الاحتلال إلى إنه في الساعات الأخيرة فقط حصل على معلومات استخباراتية إضافية تؤكد مقتل الضيف بشكل مؤكد، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة الدفاعية كانت واثقة خلال الأسبوعين الماضيين من أن غارتها الجوية قتلته.

محمد الضيف اغتيال محمد الضيف القائد العسكري لحماس جيش الاحتلال الإسرائيلى
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