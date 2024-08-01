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BBC

الصين تأمل في تمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة قريبا

11:45 ص الخميس 01 أغسطس 2024

المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان

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بكين - (ا ف ب)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان الخميس إن الصين تأمل في أن تتمكن الفصائل الفلسطينية من إقامة دولة مستقلة في أقرب وقت ممكن، وذلك ردا على سؤال بشأن مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في إيران.

وتابع جيان خلال مؤتمر صحفي دوري "الصين تتطلع بصدق إلى أن تتمكن جميع الفصائل الفلسطينية، على أساس مصالحة داخلية، من إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أقرب وقت ممكن".

هذا المحتوى من

AFP
وزارة الخارجية الصينية لين جيان حركة حماس إسماعيل هنية إيران
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