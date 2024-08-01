إعلان

BBC

إعلام عبري: الشاباك يرفع درجة الحراسة لنتنياهو تحسبًا لرد إيراني على اغتيال هنية

11:40 ص الخميس 01 أغسطس 2024

بنيامين نتنياهو

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الخميس، إن جهاز الشاباك الإسرائيلي رفع درجة الحراسة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الحكومة تحسبا لرد إيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأشارت القناة العبرية إلى أن رئيس الشاباك أوعز بالحصول مسبقا على موافقته لكل جولة يقوم بها نتنياهو أو الوزراء.

وكانت القناة العبرية ذكرت، مساء أمس الأربعاء، أن مدير الشاباك أصدر تعليمات استثنائية بشأن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والوزراء استعدادا للرد الإيراني على اغتيال هنية.

وتأتي الخطوة الإسرائيلة، في إطار إجراءات احترازية يتخذها أجهزة الاحتلال الأمنية، استعدادا لرد على عمليتي اغتيال رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

بنيامين نتنياهو إيران إسماعيل هنية حركة حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أستراليا تنتقد توسيع اليابان لعمليات الصيد التجاري للحيتان

إعلان

إعلان

* زيادة تصل لـ 1335 جنيهًا على اشتراكات مترو الأنفاق.. ننشر الأسعار الجديدة
* سعر الذهب اليوم الخميس يتخطى 3 آلاف جنيه للجرام
* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق
* الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سيدة الأسانسير" المثير للجدل