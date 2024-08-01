إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي سابق عن اغتيال هنية: نتنياهو يقود المنطقة نحو حرب استنزاف

10:56 ص الخميس 01 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين، إن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية لن يكون فوريًا.

وأضاف عاموس، أن طهران ستأخذ وقتها في التخطيط لبحث كيفية الرد على إسرائيل.

وحذر الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود حرب استنزاف لا نهاية لها ضد سبع جبهات للمقاومة الإسلامية.

واستهدفت إسرائيل، أمس الأربعاء، إسماعيل هنية أثناء تواجده في محل إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، بصاروخ ارتقى بعده هو وأحد حراسه الشخصيين.

وجاء استهداف هنية الذي وضعته إسرائيل على قائمة الاغتيالات المطلوبة، أثناء زيارته لإيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

إسماعيل هنية اغتيال هنية عاموس يدلين حركة حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* حالة طقس الـ6 أيام القادمة.. أمطار تصل حد السيول بهذه المناطق
* الداخلية تكشف تفاصيل فيديو "سيدة الأسانسير" المثير للجدل