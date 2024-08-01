مسؤول إسرائيلي سابق عن اغتيال هنية: نتنياهو يقود المنطقة نحو حرب استنزاف

(وكالات)

نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية عاموس يدلين، إن الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية لن يكون فوريًا.

وأضاف عاموس، أن طهران ستأخذ وقتها في التخطيط لبحث كيفية الرد على إسرائيل.

وحذر الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود حرب استنزاف لا نهاية لها ضد سبع جبهات للمقاومة الإسلامية.

واستهدفت إسرائيل، أمس الأربعاء، إسماعيل هنية أثناء تواجده في محل إقامته بالعاصمة الإيرانية طهران، بصاروخ ارتقى بعده هو وأحد حراسه الشخصيين.

وجاء استهداف هنية الذي وضعته إسرائيل على قائمة الاغتيالات المطلوبة، أثناء زيارته لإيران لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.