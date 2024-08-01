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BBC

إعلام عبري: الجيش وقّع عقدًا لشراء ذخيرة بقيمة 340 مليون دولار

10:44 ص الخميس 01 أغسطس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع الإسرائيلية وقعت عقدا لشراء ذخيرة بقيمة 340 مليون دولار مع شركة "أنظمة إلبيط" الدفاعية.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن شركة "أنظمة إلبيط" الدفاعية الإسرائيلية تعتزم إقامة منشأة تصنيع جديدة لإنتاج الذخيرة في إسرائيل.

وتأتي الخطوة الإسرائيلة، في إطار إجراءات احترازية يتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، استعدادا لرد على عمليتي اغتيال رئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

ووفق تقارير، فإن الرد قد يشمل هجوما إيرانيا مباشرا إلى جانب هجمات منسقة من حزب الله في لبنان والفصائل الموالية لإيران في كل من سوريا والعراق واليمن.

وزارة الدفاع الإسرائيلية شراء ذخيرة شركة أنظمة إلبيط الدفاعية
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