إعلان

BBC

فيديو| آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان هنية في طهران

09:04 ص الخميس 01 أغسطس 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث


وكالات

أظهرت مقاطع مصورة، احتشاد آلاف الإيرانيين خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وكانت مراسم تشييع الجنازة قد انطلقت قبل قليل، إذ تقدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، استشهاد هنية في عملية اغتيال استهدفته بمحل إقامته في طهران.

آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان هنية طهران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بدء مراسم تشييع جثمان هنية في طهران وخامنئي يؤم المصلين
خلال ساعات.. زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق على جميع الخطوط
في واقعة "حريق أستوديو الأهرام".. حكم عاجل من القضاء ضد 4 مسؤولين
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية
برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء