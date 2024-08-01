فيديو| آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان هنية في طهران



وكالات

أظهرت مقاطع مصورة، احتشاد آلاف الإيرانيين خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.

وكانت مراسم تشييع الجنازة قد انطلقت قبل قليل، إذ تقدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.

وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، استشهاد هنية في عملية اغتيال استهدفته بمحل إقامته في طهران.