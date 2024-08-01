فيديو| آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان هنية في طهران
وكالات
أظهرت مقاطع مصورة، احتشاد آلاف الإيرانيين خلال مراسم تشييع جثمان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في العاصمة طهران.
بالفيديو _ بدء مراسم تشييع جثمان #إسماعيل_هنية في #طهران#لبنان #06News https://t.co/V7I53F2yak pic.twitter.com/X1lOQswWXp— 06 news (@06_news_) August 1, 2024
وكانت مراسم تشييع الجنازة قد انطلقت قبل قليل، إذ تقدم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.
وأعلنت حركة حماس، أمس الأربعاء، استشهاد هنية في عملية اغتيال استهدفته بمحل إقامته في طهران.
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