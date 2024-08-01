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وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم حقنا الشرعي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد الكيان الصهيوني

08:59 ص الخميس 01 أغسطس 2024

وزارة الخارجية الإيرانية

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وكالات

قال القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري كني، اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يعرض الأمن بالمنطقة للخطر باغتياله رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وانتهاكه سيادة بلاده.

وشدد باقري على أن إيران ستستخدم حقها الشرعي في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد "الكيان الصهيوني".

بدوره، أشار رئيس البرلمان الإيراني، إلى أن كل الاستهدافات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ناجمة عن عجزه في مواجهة المقاومة، مؤكدا أن إسرائيل ارتكبت خطأ استراتيجيا باغتيالها إسماعيل هنية.

وقبل قليل، انطلقت مراسم تشييع جثمان الشهيد إسماعيل هنية، في العاصمة طهران، إذ تقدم الصفوف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي صفوف المصلين ليؤمهم في صلاة الجنازة.

وزارة الخارجية الإيرانية سنستخدم حقنا الشرعي اتخاذ إجراءات حاسمة الكيان الصهيوني
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