بدء مراسم تشييع جثمان هنية في طهران وخامنئي يؤم المصلين



وكالات:

أفادت تقارير إيرانية بأن مراسم تشييع جثمان زعيم حركة حماس إسماعيل هنية قد بدأت اليوم الخميس في العاصمة الإيرانية طهران، حيث سيقوم المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، بأداء صلاة الجنازة.

وذكرت وكالة رويترز أن خامنئي سيترأس الصلاة تكريماً لهنية، الذي تم اغتياله صباح أمس الأربعاء في طهران.

وأثار اغتيال هنية تهديدات بالانتقام من إسرائيل، مما أدى إلى تصاعد القلق بشأن احتمالية انتشار الصراع إلى غزة ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.

وفي سياق ردود الفعل الدولية، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بناءً على طلب من إيران، لمناقشة تداعيات هذا الاغتيال. جاء هذا الإعلان وفقًا لما ذكرته الرئاسة الروسية للمجلس.