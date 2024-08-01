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العقل المدبر المتهم لهجمات 11 سبتمبر يوافق على الإقرار بالذنب

05:36 ص الخميس 01 أغسطس 2024

هجمات 11 سبتمبر

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واشنطن-( د ب أ):

وافق العقل المدبر المزعوم لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية واثنين من المتهمين الآخرين على الإقرار بالذنب ، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) يوم الأربعاء.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين هم جزء من الاتفاق ، الذي يمكن أن يجنبهم عقوبة الإعدام.

وقالت الوزارة إن الشروط والأحكام المحددة لاتفاقيات ما قبل المحاكمة "غير متاحة للجمهور في هذا الوقت".

وشملت هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 أربع طائرات ركاب اختطفت واستخدمت لاستهداف مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ومقر البنتاجون خارج واشنطن.

وقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات.

ويعتقد أن خالد شيخ محمد هو العقل المدبر وراء الهجمات، وأنه قام بتنسيق الاتصالات وتمويل العملية.

وألقي القبض عليه في باكستان عام 2003 واستجوبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

ووفقا لتقرير لمجلس الشيوخ الأمريكي ، تعرض للتعذيب أثناء الاستجواب.

وفي عام 2006، نقل محمد إلى معسكر الاعتقال الأمريكي سيئ السمعة في جوانتانامو، حيث كان من المقرر أن يواجه المحاكمة أمام محكمة عسكرية لدوره في الهجمات.

بيد أن المحاكمة ضده وضد العديد من المتهمين معه تأجلت لعدة سنوات.

وأنشأ الرئيس السابق جورج دبليو بوش السجن في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا لاحتجاز الإرهابيين المشتبه بهم في أعقاب الهجمات.

وعلى الرغم من دعوات منظمات حقوق الإنسان لإغلاقه، لا يزال عدد قليل من المعتقلين محتجزين هناك.

هجمات 11 سبتمبر العقل المدبر المتهم يوافق على الإقرار بالذنب
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