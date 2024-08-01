دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون يجرون مناقشات عاجلة لتجنب نشوب حرب إقليمية في الشرق الأوسط



لندن-( د ب أ):

يجري دبلوماسيون أمريكيون وأوروبيون مناقشات عاجلة في أنحاء الشرق الأوسط ضمن جهود متسارعة لمحاولة تجنب خطر نشوب حرب إقليمية شاملة بعد أن استهدفت إسرائيل قادة حزب الله وحماس في بيروت وطهران.

وأجرى إنريكي مورا، أحد كبار الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، محادثات مع مسؤولين في العاصمة الإيرانية يوم الأربعاء بعد مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، الذي ألقي باللوم فيه على إسرائيل، في الوقت الذي أجرى فيه بريت ماكجورك، أكبر مسؤول خاص بالشرق الأوسط في البيت الأبيض، مناقشات في المملكة العربية السعودية، وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز.

ويأتي الضغط الدبلوماسي الغربي في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقا حيث توعدت إيران وحزب الله بشكل منفصل بالانتقام ردا على الهجمات الإسرائيلية.

وقال مسؤولون إن المحادثات ركزت على إقناع طهران إما بعدم الرد أو القيام بعمل رمزي بعد أن أبلغ دبلوماسيون إسرائيليون محاورين غربيين أن جيشهم لا يخطط لمزيد من العمليات.

وقال دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات: "الجميع منذ الليلة الماضية يضغطون على طهران لعدم الرد واحتواء ذلك".