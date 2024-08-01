ممثلة فلسطين تطالب مجلس الأمن بتحرك عاجل ضد إسرائيل بعد سلسلة من الجرائم والانتهاكات



وكالات:

قالت ممثلة فلسطين بمجلس الأمن إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تذبح المدنيين وتغتال المسؤولين وتهاجم المؤسسات الدولية، وفقًا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

وخلال كلمة أمام مجلس الأمن، عبرت عن إدناة بلادها اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية والهجمة "الشنيعة" التي نفذتها في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكدت أن المجلس فشل في العمل على فرض وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، مشيرة إلى أن عدم محاسبة إسرائيل جعلها تواصل ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين والمنطقة.

وتابعت: "الاحتلال قتل أكثر من 40 ألف فلسطيني في قطاع غزة غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال".

وقالت إن فلسطين تدين بشدة انتـهاك إسرائيل لسيادة إيران ولبنان وسوريا واليمن.